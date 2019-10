Sénégal : les autorités présentent la nouvelle carte de presse aux professionnels des médias en ligne

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, les autorités ont présenté hier le prototype de la nouvelle carte de presse aux journalistes de médias en ligne sénégalais. La démarche des autorités a été saluée par les professionnels de la presse en ligne qui estiment qu’elle permettra de régler de nombreux problèmes qui contrarient leur travail au quotidien.

Il faut savoir que la crédibilité des médias en ligne sénégalais est souvent remise en question, à cause de la prolifération des infox. En plus, le statut des professionnels de la presse en ligne, souvent confondus avec les blogueurs et autres fournisseurs de contenu, est souvent discuté.

« Nous saluons la démarche du ministre. Avec l’instauration de cette carte, la presse en ligne va respirer parce que 80% de ses problèmes pourront être réglés », a déclaré Ibrahima Lissa Faye (photo), le président de l’Association des professionnels de la presse en ligne (APPEL).

Il faut préciser que le prototype présenté doit être validé par les techniciens du ministère de la Communication.

Servan Ahougnon