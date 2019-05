Le cabinet de mesure d’audiences Comscore fournira désormais plus de données sur l’Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - L’entreprise américaine Comscore, spécialisée dans la publication de données d’audiences, fournira désormais plus de statistiques sur l’Afrique subsaharienne.

L’entreprise vient d’annoncer l’ajout de l’Afrique subsaharienne aux territoires qu’elle couvre. Dans les faits, l’extension date du 1er mars mais n’a été annoncée que la semaine dernière.

Cette extension de la zone couverte par l’entreprise, connue notamment pour ses statistiques sur l’industrie cinématographique, est liée aux progrès de la région dans ce domaine.

En plus de produire des films rencontrant de grands succès commerciaux, l’Afrique subsaharienne se distingue également par ses salles de cinéma qui affichent des chiffres de fréquentation intéressants. Les gouvernements de la région s’impliquent également de plus en plus dans le secteur.

A ce propos, le Nigéria et l’Afrique du Sud devraient bénéficier d’une attention particulière de Comscore à cause de l’importante activité de leurs industries cinématographiques.

Servan Ahougnon