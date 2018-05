Nigeria : TVC Communications acquiert 368 heures de contenu auprès des studios de la BBC

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, TVC Communications, une entreprise indépendante de radiodiffusion, vient d’annoncer l’acquisition de 368 heures de contenu de la BBC. En application de l’accord entre les deux parties, TVC News et TVC diffuseront 368 heures de contenu africain produit par les studios de BBC News, sur les deux prochaines années, à compter de mai 2018.

« Je suis ravi d'annoncer ce contrat historique avec BBC News, qui fait partie d'un investissement majeur en cours dans nos activités de télévision et de radio. Il a pour but d’améliorer considérablement les services offerts à notre audience et aux annonceurs.», s’est réjoui Andrew Hanlon, directeur général et chef de la direction de TVC Communications.

« Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec TVC Communications. Cet accord permettra à un plus grand nombre de Nigérians d'avoir accès au contenu de BBC News.», a déclaré, pour sa part, Jamie Angus, le directeur de BBC World Service, le segment dédié à la commercialisation de contenu du groupe britannique.

Servan Ahougnon