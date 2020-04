« Entrez dans le game avec Agent », la nouvelle série Canal+ Original en Afrique

(CANAL+) - CANAL+ lance AGENT, une série CANAL+ ORIGINAL de 13x48 min sur l’antenne de CANAL+ en Afrique à partir du 13 avril.

Co-produite par CANAL+ INTERNATIONAL et produite par Cinebar Studio LIMITED, AGENT est une série sur le monde impitoyable du football, de ses joueurs superstars et de ses agents, créée et écrite par Athos Kyriakides, un passionné du ballon rond.

Tournée en Afrique du Sud et à l’Ile Maurice, AGENT met en scène les coulisses du football au travers d’un trio explosif : Blaze, un agent sur la sellette qui doit signer de nouveaux joueurs et gérer les frasques de ses clients, Lesego, la star des attaquants au bord de l’implosion, et leur boss Christopher, brillant avocat et créateur de l’agence. Ces trois personnages sont liés à jamais depuis une soirée qui a mal tourné il y a 6 ans…

Sur fond d’intrigues captivantes et de rebondissements, AGENT reflète avec réalisme le monde du football alliant gloire, négociations impitoyables, trahisons, intrigues amoureuses et drames…, le tout porté par des personnages aussi extravagants et exubérants qu’attachants, et rythmé par une bande originale teintée des meilleures influences disco, jazzy et hip hop des années 1970.

AGENT, c’est aussi un casting international composé plus particulièrement de talents sud-africains (Kay Sibiya et Sisanda Henna), ivoiriens (Yannick Konan), d’origine ivoirienne (Manie Malone), et français (Virgile Bramly).

À travers cette 5ème série CANAL+ORIGINAL au ton urbain, moderne et glamour, CANAL+ confirme son ambition de produire des séries d’envergure tout en investissant dans la production africaine.