MultiChoice renforce son offre d’évènements sportifs avec des émissions sur les arts martiaux mixtes

(Agence Ecofin) - L’opérateur de télévision payante sud-africain, MultiChoice, a renforcé son offre d’évènements sportifs en ajoutant des émissions d’arts martiaux mixtes à sa grille de programmes.

Cela a été rendu possible par un accord de plusieurs millions de dollars, courant sur plusieurs années, entre la chaîne SuperSport de l’opérateur et l’EFC (Xtreme Fighting Championship), une organisation internationale d’arts martiaux mixtes de premier plan.

Les détails financiers de l’accord, qui entrera en vigueur en mars, n’ont pas été rendus publics. On sait juste que le partenariat consistera en la diffusion quotidienne, sur SuperSport, de plusieurs heures de combats et d’émissions. Sur une base annuelle, l’accord offre également la diffusion en direct, aux heures de grande écoute, de 10 événements de l’EFC par an.

« Conscients de la croissance du rayonnement du MMA à l’international, nous sommes fiers de nous associer à l’EFC dont les valeurs sont compatibles avec les nôtres », a déclaré Gideon Khobane, directeur général de SuperSport.

Sachant que SuperSport a déjà conclu un accord avec l’UFC (Ultimate Fighting Championship), le partenariat avec l’EFC lui permet de disposer d’une offre plus complète d’émissions de MMA. SuperSport devrait donc diffuser, en exclusivité, la plupart des principaux combats de MMA qui est de plus en plus regardé sur le continent africain.

Servan Ahougnon