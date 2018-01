Afrique subsaharienne : par rapport à 2017, le nombre d’abonnés à la télévision payante va augmenter de 74% en 2023 (Digital TV Research)

(Agence Ecofin) - Le nombre d'abonnés à la télévision payante en Afrique subsaharienne sera de 40,89 millions en 2023, affichant une augmentation de 74% par rapport à 2017. Cette information est fournie par une récente étude de Digital TV Research.

L’augmentation du nombre d’abonnés sera induite par de nombreux paramètres, selon les experts de Digital TV Research. « La concurrence de la télévision payante en Afrique subsaharienne devient de plus en plus intense, notamment avec le lancement de Kwese TV dans 14 pays en 2017. Aussi, dans la plupart des pays, les opérateurs de télévision payante ont-ils réduit les frais d'abonnement et subventionné ou offert les équipements, à mesure que la concurrence s'intensifiait», explique Simon Murray, analyste principal chez Digital TV Research.

Les experts de Digital TV Research prédisent également que, d'ici 2023, le Nigeria accueillera le plus grand nombre d'abonnés à la télévision payante en Afrique subsaharienne. Selon les projections, la république fédérale dépassera l’Afrique du Sud, actuel leader sur la statistique, en 2021.

Autre prédiction intéressante, en 2023, Digital TV Research voit les huit plus grands marchés de télévision payante de la région Afrique subsaharienne, constituer les trois-quarts du nombre d'abonnés sur toute la planète.

Servan Ahougnon