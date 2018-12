Showmax ajoute deux films sud-africains à son catalogue

(Agence Ecofin) - Showmax, le service de streaming et de vidéo à la demande de Naspers, vient d’annoncer qu’il avait ajouté deux films sud-africains à succès à son catalogue. Il s’agit de « Inxeba », drame nominé aux Oscars cette année, et du meilleur film de l’édition 2018 des African Movie Academy Awards, Five Fingers for Marseilles. Showmax a trouvé un accord, dont les détails ne sont pas révélés, avec les producteurs de ces films.

Inxeba, produit par John Trengove, raconte l'histoire de Xolani, un jeune garçon qui se joint aux autres hommes de sa communauté pour un voyage dans les montagnes afin d'initier un groupe d'adolescents à la virilité. Toute son existence commence à s'effilocher lorsqu'un initié découvre son secret le mieux gardé, un amour homosexuel.

Five Fingers for Marseilles, produit par Michael Matthews, rappelle l'histoire du jeune « Five Fingers » qui, il y a vingt ans, s'est battu pour la ville rurale sud-africaine de Marseilles contre la brutale oppression policière.

Servan Ahougnon