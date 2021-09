Afrique du Sud : une société locale lance un classement officiel des radios et de la musique en streaming

(Agence Ecofin) - Le streaming et la vidéo à la demande commencent à entrer dans les habitudes de consommation des Africains. Selon Digital TV Research, le continent passera de 5 millions d’abonnés actuellement, au triple en 2026. L'un des principaux axes de croissance du secteur est le contenu musical.

The Recording Industry of South Africa (RiSA) vient de lancer The Official South African Music Charts (TOSAC), une plateforme de classement de radio et de musique en streaming. Pour l’instant, les charts se concentreront sur les singles pour mettre en évidence la musique populaire consommée sur les plateformes de streaming musical à travers le pays.

« Nous sommes heureux de lancer une plateforme aussi novatrice pour l'industrie musicale et le public sud-africains dans différents genres », a déclaré Sean Watson, membre du conseil d'administration de RiSA. Pour lui, le lancement de cette plateforme est une « étape cruciale et indispensable » pour l'industrie musicale locale en termes d'harmonisation avec les formes populaires de consommation de la musique.

The Official South African Music Charts comporte deux classements : le Weekly TOP 200 Tracks et le Weekly TOP 100 Local ZA Tracks. Le premier contient les meilleurs titres locaux et internationaux tandis que le second regroupe les chansons ayant au moins un artiste sud-africain à leur actif. On peut accéder aux classements sur le site officiel de la TOSAC. RiSA affirme que les charts regrouperont les données des plateformes les plus populaires utilisées par les auditeurs locaux, telles que Spotify, Deezer et Apple Music, afin de garantir l'exactitude et une représentation complète.

Pour Nhlanhla Sibisi (photo), PDG de RiSA, la façon dont les gens consomment la musique a changé de façon notable au cours de ces dernières années, plus de personnes utilisant le service de streaming qu’auparavant. « Nous sommes ravis de mettre en place un service qui non seulement reconnaît ce phénomène, mais qui est également positionné pour aider à stimuler la croissance de l'industrie musicale », a-t-il déclaré.