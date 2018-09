(Agence Ecofin) - Le groupe multimédia Zee TV veut positionner son contenu sur le marché rwandais. A cet effet, l’empire audiovisuel indien négocie actuellement avec des entreprises installées au Rwanda pour produire des scénarios afro-indiens destinés à la fois au marché local et à un public international.

« Quand vous regardez le continent africain, le Rwanda est un pays très important, c'est l'un des pays à la croissance la plus rapide sur le continent. Après des recherches, nous avons découvert qu'il y a beaucoup de résonance culturelle entre le Rwanda et l'Inde, il y a des similitudes, les spectateurs rwandais aiment la musique, la danse et la couleur, tout comme les spectateurs indiens », explique Harish Goyal (photo), le directeur général de Zee TV Africa.

Zee TV, qui compte déjà plus de 242 000 heures de contenu, 3 500 titres de films, 40 chaînes en Inde et 40 chaînes internationales diffusées dans 173 pays, espère pouvoir diffuser, très prochainement, du contenu créé en collaboration avec les producteurs rwandais.

Servan Ahougnon