MultiChoice conserve dans son bouquet les chaînes de Viacom

(Agence Ecofin) - L’opérateur panafricain de télévision payante MultiChoice va conserver les chaînes du groupe Viacom. En effet, les deux parties ont renouvelé leur accord de distribution.

Il permet à MultiChoice de continuer de proposer les chaînes BET, Comedy Central, MTV, MTV Base, MTV Music 24, Nickelodeon, NickToons et Nick Jr. Aucune information n’a été donnée sur la durée de l’accord ni sur ce qu’il a coûté à MultiChoice.

« Nous apprécions vraiment notre collaboration avec MultiChoice car elle nous permet également de livrer régulièrement de grandes productions africaines. Ce partenariat démontre l'engagement partagé entre Viacom et MultiChoice d'investir dans un mélange de contenu local et international qui trouve un écho auprès de nos audiences à travers le continent », a déclaré Alex Okosi (photo), vice-président exécutif et directeur général de Viacom Afrique.

Après avoir renouvelé son accord avec A+E Networks et Viacom, l’opérateur va négocier avec BBC Studios, l’un de ses principaux partenaires en termes de contenu audiovisuel.

Servan Ahougnon