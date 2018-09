Afrique du Sud : MultiChoice tente de se rapprocher des LGBTQI en ajoutant momentanément à ses bouquets, une chaîne dédiée à cette communauté

(Agence Ecofin) - L’opérateur de télévision payante MultiChoice vient d’ajouter à ses bouquets, OUTtv, une chaîne de télévision dédiée à la communauté LGBTQI. Elle sera disponible en Afrique du Sud, du 4 octobre au 4 novembre sur DStv.

OUTtv sera disponible pour les abonnés à DStv Premium et DStv Compact Plus et diffusera des talk-shows ainsi que des séries et des films dédiés à la communauté LGBTQI. Les premières informations n’ont pas précisé si la chaîne serait accessible sur les décodeurs sans code parental.

Ce mois devrait permettre de voir l’accueil réservé à une telle chaîne, déjà par son audience cible, mais également par les autres téléspectateurs qui pourraient y être réfractaires. De nombreux programmes favorables aux LGBTQI ont été censurés, l’année dernière, dans de nombreux pays africains, après des plaintes des téléspectateurs.

Servan Ahougnon