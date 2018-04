Kenya : la chaîne de télévision France 24 disponible gratuitement dans le pays

(Agence Ecofin) - France 24 va lancer ses activités au Kenya. Grâce à un partenariat avec Signet, une filiale de la Kenya Broadcasting Corporation, le groupe français va diffuser ses programmes au Kenya et devenir la première chaîne d’information disponible sur le réseau TNT du pays.

La chaîne française s’installe dans le but d’acquérir une position stratégique pour fournir de l’information fiable sur le Kenya. Il faut dire que le pays est devenu au fil des années, plus intéressant pour les médias à cause de sa croissance économique, la découverte de ressources naturelles et sa classe moyenne qui ne cesse de s’agrandir.

« Nous sommes fiers d’être la première chaîne internationale disponible sur la TNT gratuite.», a déclaré Marc Saikali (photo), le directeur de France 24.

Servan Ahougnon