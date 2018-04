Maroc : Iflix s’installe dans le royaume chérifien grâce à un partenariat avec l’opérateur télécoms Inwi

(Agence Ecofin) - Le 2 avril dernier, Iflix a lancé ses services au Maroc grâce à un partenariat avec l’opérateur télécoms Inwi. « Internet pour tous ne se limite pas à faire accéder le plus grand nombre de Marocains à une connexion Internet, mais également à leur permettre de bénéficier de services et de contenus à forte valeur ajoutée comme le catalogue Iflix.», a expliqué Hassan Fouda, Directeur Marketing B2C chez Inwi.

« Notre objectif est de fournir à une population de plus en plus connectée, du divertissement de qualité et en continu, pour toute la famille.», explique Ihsane Moutaib, directrice générale d’Iflix au Maroc. Pour permettre aux abonnés d’Inwi de se familiariser avec la plateforme d’Iflix, les deux partenaires leurs offrent 6 mois d’accès gratuit au service de vidéo à la demande.

Iflix a annoncé son intention d’acquérir des contenus locaux marocains pour sa plateforme. En attendant, cette plateforme propose son contenu international doublé en langues locales.

Servan Ahougnon