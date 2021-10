Nigeria : l’Etat de Kano va passer à la radiodiffusion numérique en octobre, selon la NBC

(Agence Ecofin) - Le Nigeria avait lancé son processus de migration vers la télévision numérique en 2016. Depuis, l’échéance a été reportée à plusieurs reprises. Récemment, l’Organisation des radiodiffuseurs du Nigeria a demandé aux autorités d’établir un nouveau document-cadre pour la migration vers la télévision numérique.

La National Broadcasting Commission (NBC) est prête pour faire passer la radiodiffusion terrestre de Kano à la transmission numérique avant la fin du mois d'octobre. C’est ce qu’a déclaré, dimanche 3 octobre, Balarabe Shehu Ilelah (photo), directeur général de l’institution, lors d'un atelier de sensibilisation organisé à ce sujet pour les responsables de l'information et les personnes influentes dans les médias de l'Etat.

Selon M. Ilelah, le Nigeria est prêt à rejoindre la communauté mondiale pour réaliser le passage au numérique. A cet effet, la NBC travaille assidûment avec Digiteam (le comité présidentiel de mise en œuvre de la TNT), les fournisseurs de logiciels intermédiaires et les agrégateurs de contenu pour assurer une migration sans entraves de la transmission analogique. Il a également ajouté que 13 fabricants locaux ont déjà été autorisés par la Commission à fournir et distribuer des décodeurs (STB), avec plus de 500 000 boîtiers disponibles pour le passage au numérique dans l'Etat de Kano.

Pour sa part, Muhammad Garba, commissaire à l'information de l'Etat de Kano, a souligné que son Etat était prêt à rejoindre le train de la migration numérique. Il a ajouté que le gouvernement de l'Etat avait investi massivement dans les infrastructures et les installations, ainsi que dans les capacités humaines pour assurer une transmission fluide.

Pour rappel, le Nigeria a lancé le processus de numérisation avec une migration partielle à Jos, Oshogbo, Enugu, Ilorin, Kaduna et Lagos.

Avec la mise en service à Kano en octobre, les autorités prévoient d’achever la migration complète du Nigeria avant la fin de 2022. Ceci permettra de créer des millions d'opportunités d'emploi, de proposer à tous les citoyens nigérians des contenus améliorés et des chaînes de télévision de qualité.

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)