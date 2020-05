CANAL+ offre l'accès à la plus grande bibliothèque numérique YOUSCRIBE à tous ses abonnés en Afrique

(CANAL+) - En cette période de crise sanitaire, CANAL+ est aux côtés de ses abonnés et de leurs familles. Pour leur faciliter l’accès à la lecture et à l’éducation, CANAL+ annonce un partenariat avec YOUSCRIBE. Ainsi, tous les abonnés en Afrique ont un accès gratuit à cette bibliothèque jusqu’au 31 Mai.

YOUSCRIBE est une bibliothèque numérique proposant plus de 1 million de livres, documents pédagogiques, titres de presse et livres audios disponibles en streaming et en illimité via les applications Android, iOS et le site Web de YOUSCRIBE.

Avec des contenus de qualité et locaux, YOUSCRIBE propose aussi +de 50 000 références d’auteurs africains, ou de presse africaine, et s’adresse à tous : enfants, étudiants, familles et professionnels.

Cette opération vient renforcer une offre jeunesse et éducative déjà très forte au sein de l’offre TV des Bouquets CANAL+, avec des chaînes telles que CANAL+ Family, Gulli Africa, Piwi+, Teletoon+, France 2 et France 5 qui proposent actuellement l’école à la maison pour toutes les classes dans « La Maison Lumni », English Club TV, ou encore Ludikids, nouvelle chaîne éducative arrivée il y a quelques mois dans l’offre CANAL+ en Afrique.

Vos enfants auront de quoi apprendre à la télé et les parents pourront se détendre sur YOUSCRIBE.

#CANALPLUSAVOSCOTES

À propos du Groupe CANAL+

Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium – les chaînes CANAL+ – et de chaînes thématiques ainsi que dans la distribution d’offres de télévision payante. Il est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie publicitaire. À l’international, le Groupe CANAL+ connait une forte croissance avec une présence en Europe, en Afrique et en Asie. Au total, le Groupe CANAL+ compte 20,1 millions d’abonnés dans le monde, dont 8,4 millions en France métropolitaine. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production et la création de contenus.

À propos de YouScribe

Avecplus d’un million de livres, livres audios, presse et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, YouScribe est la plus grande bibliothèque en streaming du monde francophone. Plus de 700 éditeurs de multiples pays francophones ont apporté leurs catalogues dans l’offre (First, Bayard, Belin, Dupuis, Dargaud, L’Etudiant, Eyrolles, Le Figaro, Sonatine, Cherche Midi, Robert Laffont, l’Harmattan, Lavoisier, L’Express, Nathan, Syros, Fleurus, Libération, Challenges, Vogue, Univers Poche, Cherche Midi, ...). Près de 50 000 œuvres proviennent des éditeurs ou d’auteurs africains. Plus de 3 millions de membres sont déjà inscrits, pour 3,5 - 4 millions visites / mois en moyenne. L’entreprise est distinguée par le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD, la French Tech et Bpifrance. YouScribe a reçu le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO et a signé une convention avec l’OIF pour la promotion de la langue française. YouScribe est compatible avec tous les appareils du marché et permet la lecture hors connexion. YouScribe est ouvert dans le monde entier et dispose de versions personnalisées dans un grand nombre de pays d’Afrique. L’ambition ? Que chaque mobile puisse devenir une bibliothèque de poche.