Afrique du Sud : près de 20 % des téléspectateurs ont quitté les canaux linéaires pour se tourner vers la vidéo à la demande (GFK)

(Agence Ecofin) - Environ 20 % des Sud-africains qui s'abonnent à un service de vidéo à la demande (VoD) comme Netflix ou Showmax le font avec l'intention d'annuler leur abonnement à la télévision payante.

Cette conclusion est le résultat d’un sondage de GFK, le leader allemand de l’étude de marché et de l’audit Marketing.

GFK a interrogé un échantillon de 1 250 adultes sud-africains ayant accès à Internet.

D’après leurs réponses, on apprend également que 90 % des internautes adultes de la nation arc-en-ciel utilisent aujourd'hui au moins un service de vidéo en ligne et qu'un peu plus de la moitié d'entre eux paient pour visionner du contenu numérique en ligne.

L’autre information importante fournie par le sondage est que les consommateurs passent presque autant de leur temps à regarder des vidéos via des sources numériques gratuites comme YouTube et Facebook, que devant la télévision linéaire.

Servan Ahougnon