Sénégal : les TV locales récoltent 51,3 % de part d’audience au second semestre 2019, devant les chaînes étrangères

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, les chaînes de télévision locales ont réalisé une part d'audience de 51,3 %, entre le 29 septembre et le 2 décembre 2019, devant les chaînes étrangères. L’information a été fournie par une étude de Médiamétrie sur les audiences TV et Radio du Sénégal sur le second semestre 2019.

L’étude a également permis de montrer que la chaîne de télévision TFM est la plus suivie du pays. Selon Médiamétrie, « TFM rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs au quotidien devant Novelas TV puis SEN TV ». Ce n’est pas une nouveauté puisque la chaîne est régulièrement en tête des sondages et des mesures d’audience au Sénégal.



Certains imaginaient que le départ massif de nombreuses têtes d’affiche du Groupe Futurs Media, propriétaire de TFM, vers E-media Invest, un nouveau concurrent, allait perturber les résultats de la chaîne de télévision sénégalaise. Pour le moment, TFM semble bien résister.

Servan Ahougnon