RDC : « Toutes les télévisions analogiques sont obligées d’opérer la migration vers la TNT » (Ministère de la communication)

(Agence Ecofin) - En RDC, les autorités pourraient couper le signal de toutes les télévisions analogiques dans les prochains jours.

Alors que le signal de Télé 50 est coupé depuis plusieurs heures, un de ses responsables a accusé le gouvernement de censure. Une accusation écartée par les autorités.

« Il y a une décision de l’organisation internationale de la télécommunication qui oblige tous les Etats à basculer vers la TNT (télévision numérique terrestre; ndlr). Nous appliquons graduellement cette décision. Donc, il n’y a rien de politique dans la décision de couper le signal de Télé 50. On applique la loi, c’est tout », a expliqué à l’AFP un responsable au ministère de la communication.

« Toutes les télévisions analogiques sont donc obligées d’opérer la migration vers la TNT. Pourquoi Télé 50 ferait-elle exception? C’est une directive mondiale », a-t-il complété.

La situation de la chaîne de télévision est un peu confuse à cause d’un communiqué du ministère informant que Télé 50 lui doit 57 750 dollars de taxes et redevances non payées.

Servan Ahougnon