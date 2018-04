MENA : BeIN va diffuser le contenu de BBC Earth sur son satellite à partir du 5 avril  

(Agence Ecofin) - La marque audiovisuelle BBC Earth sera diffusée, à partir du 5 avril, sur le satellite DTH de BeIN au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L’accord entre les deux entreprises vient d’être révélé par BBC Worldwide, le segment commercial du groupe britannique.

« Notre partenariat élargi avec beIN, marque une étape importante dans le parcours de BBC Earth en tant que marque mondiale, car elle étend sa portée à un nouveau public significatif dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.», a déclaré Natasha Hussain (photo), vice-présidente et directrice générale du Moyen-Orient et de la région méditerranéenne de BBC Worldwide.

Depuis plusieurs mois, la BBC continue d’étendre sa marque en Afrique, mais également dans le reste du monde où le groupe britannique vend de plus en plus de programmes. Depuis la création de sa branche commerciale, la commercialisation de contenus est clairement devenue un levier de croissance clé pour la BBC.

Servan Ahougnon