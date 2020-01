StarTimes obtient les droits de diffusion en Afrique subsaharienne, des matchs de la F.A Cup et du Community Shield

(Agence Ecofin) - En Afrique subsaharienne, c’est désormais StarTimes qui diffusera les matchs de la F.A Cup et du Community Shield. L’opérateur chinois de télévision payante a obtenu les droits de diffusion pour les deux compétitions anglaises de football jusqu’en 2021 et remplace l’ancien détenteur des droits, son concurrent MultiChoice.

Selon l’accord entre StarTimes et IMG, une agence internationale détenant les droits internationaux de la compétition, l’opérateur chinois pourra diffuser les matchs sur les plateformes de son choix. Ainsi, les deux compétitions devraient être accessibles à la fois sur les chaines sportives de l’opérateur et sur son service de streaming StarTimes On.

L’opérateur chinois s’est réjoui d’étoffer son offre de contenu sportif, en général, et de football en particulier. « Nous avons construit une offre très solide en termes de football pour 2020 avec des compétitions nationales telles que la Coppa Italia et la Bundesliga, ainsi que des événements européens comme l'Uefa Europa League et l'Euro 2020. Et nous continuerons à chercher à acquérir de nouveaux événements et à apporter la meilleure valeur à nos abonnés », a déclaré Shi Maochu, directeur du contenu sportif chez StarTimes.

Servan Ahougnon