Afrique : le groupe ZEE rend gratuites 15 chaînes d'information

(Agence Ecofin) - En Afrique, 15 chaînes d’information du groupe ZEE sont désormais accessibles gratuitement aux téléspectateurs. Elles seront accessibles via ZEE5 la plateforme de vidéo à la demande du groupe dans plusieurs pays africains.

Selon les premières informations, parmi les 15 stations de télévision concernées on retrouve les chaînes d'information hindi ZEE News, ZEE Business et Republic TV, ainsi que des chaînes en bengali et en marathi de ZEE 24 Ghanta et ZEE 24 Taas.

L’initiative a essentiellement pour but de permettre aux expatriés indiens présents sur le continent africain de suivre l’actualité de leurs pays.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'offrir gratuitement tout ce contenu d'actualités de premier ordre à notre public mondial, afin qu'il puisse rester en contact permanent avec ce qui se passe en Inde et dans son pays d'origine. Quand on vit à l'étranger, on suit avec attention toutes les nouvelles de chez nous, et c'est pourquoi nous avons décidé de rendre ce contenu gratuit pour qu'il soit facilement accessible à tous », a déclaré Archana Anand (photo), directeur commercial de ZEE5 Global.

Les chaînes concernées seront également accessibles en Asie et au Moyen-Orient.

Servan Ahougnon