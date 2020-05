Afrique du Sud : une pétition lancée par les abonnés pour demander une réduction des frais d’abonnement à DsTV

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, plus de 100 000 abonnés à DsTV ont signé une pétition en ligne demandant à MultiChoice, la maison-mère, de baisser les prix de son bouquet de télévision payante. La pétition a été lancée il y a un peu plus d'une semaine et a recueilli avait 109 016 signatures à la date du 29 avril 2020. D’une manière générale les abonnés estiment que les prix de la DStv sont trop élevés et qu'ils ne peuvent plus se permettre de payer ces frais d'abonnement.

Selon les signataires de la pétition, une réduction devrait être accordée aux abonnés de la nation arc-en-ciel, comme c’est le cas pour de nombreux autres pays à cause de la pandémie de Covid-19. Par exemple, MultiChoice Nigeria a récemment annoncé qu'il accorderait aux abonnés de DStv et GOtv des réductions allant jusqu'à 44 % et 74 % respectivement, dans le but d’accompagner le confinement de la population.

Pour le moment, MultiChoice a réagi en expliquant qu’un moyen serait trouvé pour récompenser la fidélité de ses abonnés comme cela a été le cas sur ses autres marchés.

Servan Ahougnon