Kenya : Iflix conclut un partenariat avec Safaricom permettant aux abonnés de l’opérateur télécom, d’accéder gratuitement à la plateforme de VoD pendant 2 mois

(Agence Ecofin) - Iflix vient d’annoncer un partenariat avec Safaricom offrant aux abonnés de l’opérateur jusqu'à 60 jours d'accès gratuit à la plateforme de VoD. Pour en bénéficier, les abonnés Safaricom doivent s’inscrire le 19 mars prochain sur Iflix.

«Iflix a fait un travail exceptionnel en menant la révolution du divertissement sur les marchés émergents partout dans le monde. Ce qui distingue iflix, c'est son innovation constante et son engagement à offrir à ses clients une expérience numérique exceptionnelle et divertissante. Une vision que partage Safaricom. Nous croyons que ce partenariat permettra de répondre aux besoins de divertissement de nos clients.», a déclaré Sylvia Mulinge (photo) qui travaille chez Safaricom.

« Aujourd'hui, c'est une étape importante pour iflix. Nous sommes ravis d'offrir notre service de classe mondiale au Kenya et de nous associer à Safaricom, l'un des principaux fournisseurs de services de communications du pays pour notre lancement. iflix est passionné par les consommateurs locaux au Kenya. Nous nous engageons à leur offrir la plus grande sélection de programmation de divertissement, entièrement à leurs conditions grâce à un service personnalisé et localisé, à diffuser ou à télécharger sur n'importe quel appareil de leur choix.», s’est réjoui Mark Britt, co-fondateur d’Iflix.

Servan Ahougnon