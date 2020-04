DStv ajoute la chaîne japonaise NHK World à ses bouquets de télévision payante

(Agence Ecofin) - DStv va lancer la diffusion de la chaîne japonaise NHK World sur ses bouquets de télévision payante en avril. L’information a été fournie, il y a quelques heures, par les deux parties dans un communiqué. La chaîne, qui sera diffusée sur le canal 431 de DStv, permettra aux abonnés de la filiale de MultiChoice de se rapprocher de la culture japonaise.

« Nous sommes ravis qu'une chaîne au contenu aussi unique rejoigne nos plateformes. NHK World Japan donnera aux téléspectateurs africains une chance d'explorer la culture internationale à travers le divertissement », s’est enthousiasmé John Ugbe, PDG de MultiChoice Nigeria.

Masaru Shiromoto, président et directeur général de Japan International Broadcasting s’est réjoui de l’audience qu’apportera DStv à sa chaîne de télévision. « Notre nouveau partenariat avec DStv nous permettra d'élargir notre portée et de faire en sorte que davantage de personnes soient exposées aux programmes passionnants et éducatifs de notre chaîne ».

Servan Ahougnon