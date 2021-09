Le changement climatique revient en tête de liste des risques perçus par les assureurs devant la covid-19

(Agence Ecofin) - Les effets du changement climatique sur l’ensemble de l’économie se font de plus en plus sentir, faisant peser des risques sur les entreprises. Cela se répercute sur les compagnies d’assurance qui les accompagnent, et au sein desquelles l’inquiétude grandit.

Un rapport publié par l’assureur français AXA classe le réchauffement climatique comme le plus grand risque pour le secteur des assurances, au cours des cinq à dix prochaines années. En 2018 et 2019, ce phénomène était en tête du classement, mais l'an dernier, la plus grande préoccupation était la pandémie de covid-19.

Selon Thomas Buberl, directeur général d'AXA, c'est une excellente nouvelle que le changement climatique revienne en tête du classement. En effet, les assureurs sont de plus en plus confrontés au réchauffement de la planète, en raison d'événements météorologiques extrêmes qui devraient s’amplifier, indiquent les experts. Selon le rapport, moins de 20 % des 3500 assureurs interrogés dans 60 pays font confiance aux gouvernements pour atténuer la crise.

L’assureur préside l'alliance Net Zero Insurance. Il tente de pousser les plus grands acteurs du secteur à exclure les entreprises polluantes. L'objectif est de les amener à se concentrer sur les entreprises qui ont des plans de transition clairs et crédibles en matière d'investissement que de souscription.

« Du côté des investissements, nous sommes l'un des nombreux investisseurs, et si vous voulez trouver des fonds pour une usine de charbon aujourd'hui, vous les trouverez », a déclaré Thomas Buberl, dans une interview accordée à Bloomberg TV. Toutefois, si une entreprise ne peut pas obtenir une assurance pour se protéger contre les risques, elle ne pourra pas trouver d'investisseurs, a-t-il ajouté.

Gwladys Johnson Akinocho

