La société d’investissement Eaton Acquisitions Ltd se renforce dans le capital de l’assureur nigerian Nem Insurance

(Agence Ecofin) - La société d’investissement Eaton Acquisitions Ltd qui injecte des capitaux au sein des sociétés cotées et à fort potentiel de croissance en Afrique, a racheté des actions supplémentaires au sein de l’assureur nigerian Nem Insurance et a porté sa participation dans cette compagnie à 9 %.

Olaleye Adeyinka, directeur général d’Eaton Acquisitions a indiqué que sa structure souhaiterait détenir 10 % de part de capital afin de devenir un actionnaire important qui participe à la prise de décision au sein du conseil de cette entreprise. « Nous avons l’intention d’acquérir plus d’actions et nous souhaitons détenir jusqu’à 10% de parts dans le capital de la société. Nem Insurance dispose d’opportunités stratégiques et cette structure met en place de réformes importantes », a fait savoir Olaleye.

Réuni en Assemblée générale en juin dernier, les actionnaires de l’assureur coté sur le Nigerian Stock Exchange, avaient autorisé la direction de l’entreprise à lever des fonds supplémentaires sur la bourse à travers l’émission d’un milliard d’actions ordinaires. Une fois mobilisées, une partie de ces ressources sera injecté dans le capital de la compagnie.

Rappelons que lors de l’exercice clôturé en décembre 2017, les primes brutes de Nem Insurance ont progressé de 24,7 % pour se situer à 13,4 milliards de Nairas.

Chamberline Moko