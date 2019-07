Afrique du sud : l'assureur et groupe financier Old Mutual sommé par un juge, de réhabiliter son directeur général récemment renvoyé

(Agence Ecofin) - Un juge du tribunal de la localité sud-africaine du Gauteng, a rendu un verdict sommant le Conseil d'administration de l'assureur et groupe financier Old Mutual, de réhabiliter son ex-directeur général Peter Moyo (photo) à son poste, et de suspendre toute procédure visant à le remplacer. L'entreprise est aussi condamnée à payer des dommages-intérêts.

Cette décision pourrait plonger l'un des plus importants assureurs d'Afrique dans une crise de gouvernance, vue les tensions qui persistent entre M. Moyo et son Conseil d'administration. A l’origine de l'affaire, il est reproché à M. Moyo, d'avoir porté plus d'attention aux intérêts de son entreprise, dans laquelle Old Mutual est actionnaire depuis 2002.

Peter Moyo estime être accusé injustement et se défend en arguant, qu'au moment de son recrutement, sa position par rapport à son entreprise était connue. Le marché financier de Johannesburg a déjà connu sa première réaction, face à cette situation. L'action Old Mutual a signé ce mardi 30 juillet 2019, sa plus forte baisse journalière (5,5%) depuis les six derniers mois.

Idriss Linge