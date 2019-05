Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe lance une compagnie d’assurances en association avec Sanlam

(Agence Ecofin) - African Rainbow Capital (ARC), la firme d’investissement détenue par le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe (photo) a annoncé ce jeudi 30 mai, le lancement d’une filiale d'assurance en association avec le groupe Sanlam.

Baptisée African Rainbow Life, la nouvelle compagnie va opérer dans l’assurance à long-terme, une branche traditionnellement sous-desservie en Afrique du Sud. « La société va fournir une offre diversifiée qui couvre le décès, les maladie redoutables et l’invalidité. Parmi les autres produits proposés, citons l'épargne funéraire, la couverture des obsèques, les rentes de retraite et les produits de placement.», a déclaré le directeur général de la nouvelle compagnie, Bongani Madikiza.

«Nos clients seront notamment des salariés à faible ou moyen revenu qui ne pouvaient pas jusque-là planifier efficacement leur avenir sur le plan financier.», a-t-il ajouté. African Rainbow Life est détenue à hauteur de 51% par Sanlam Life Insurance et à 26% par African Rainbow Capital Financial Services. Le solde de 23% est détenu par Siyakhula, un consortium de gestion composé des membres du personnel et de dirigeants de l’entreprise.

Patrice Motsepe, dont la fortune est estimée à 2,3 milliards de dollars par le magazine américain Forbes, a lancé African Rainbow Capital en avril 2016 dans le but de bâtir un groupe de services financiers couvrant notamment les segments de l’assurance-vie, la couverture-maladie, la gestion d’actifs et la banque.

Lire aussi:

04/12/2018 - Afrique du Sud: le milliardaire Patrice Motsepe fait don de 250 millions $ pour soutenir la réforme agraire

12/11/2018 - La banque entièrement en ligne du milliardaire sud-africain Patrice Motsepe officiellement présentée au public

05/09/2017 - Le sud-africain ARC Investments du milliardaire Motsepe réussit son introduction sur la bourse de Johannesburg

30/09/2016 - Patrice Motsepe rachète 10% des opérations africaines et internationales d’Alexander Forbes

04/08/2016 - Patrice Motsepe négocie le rachat d’une société d’assurance et de gestion des risques présente dans 30 pays africains