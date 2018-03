Le réassureur CICA-RE ouvre une succursale en Tunisie

(Agence Ecofin) - CICA-RE, la compagnie commune de réassurance des Etats membres de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), a annoncé l’ouverture d’une succursale en Tunisie, en vue de mieux servir les acteurs du secteur des assurances, en Afrique du Nord.

« CICA-RE a décidé de s’implanter en Tunisie, dans le cadre de son plan de développement stratégique parce que nous sommes convaincus du dynamisme et de l’esprit innovant de l’économie tunisienne et nous pensons que cette succursale de Tunis peut réaliser le lien entre l’Afrique subsaharienne et le Maghreb », a déclaré le directeur général de la compagnie, Jean Baptiste N. Kouamé (photo).

« Nous envisageons également de développer avec les acteurs du marché, un partenariat gagnant-gagnant qui fonctionne comme un véritable incubateur de croissance de l’industrie assurancielle en Afrique du Nord », a-t-il ajouté.

Fondée en 1981 par les douze Etats membres de la zone Franc d’alors (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo), CICA-RE compte dans son tour de table 59 compagnies d’assurances et de réassurance, ainsi que 2 institutions financières de développement, en l’occurrence la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et le Fonds de solidarité africain (FSA).

Le capital social de la compagnie, qui s’élève actuellement à 45,734 millions d’euros, est détenu à hauteur de 65% par les Etats membres et à 35% par les compagnies d’assurances et de réassurance et des institutions financières. Les actionnaires de CICA-RE ont récemment décidé d’augmenter le capital social pour le porter à 76,224 millions d’euros par apport en numéraire de 30 millions d’euros sur la période 2018-2020.

La compagnie, dont le siège social est basé à Lomé, dispose désormais de trois succursales situées à Douala, Abidjan et Tunis ainsi que d’un bureau de représentation à Nairobi, qui sera transformé en succursale en 2019.

