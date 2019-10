Au Nigeria, des assureurs espèrent obtenir de Naicom, un report du délai de recapitalisation

(Agence Ecofin) - Des associations d’assureurs et de réassureurs nigérians espèrent se concerter avec la National Insurance Commission (Naicom), l’autorité de régulation du secteur de l’assurance du pays, pour repousser le délai du 30 juin 2020, exigé pour la recapitalisation des sociétés d’assurance et de réassurance au Nigeria.

Dans une nouvelle sortie, ces assureurs expliquent que la mise en œuvre de l’exigence de recapitalisation, selon les délais fixés, pourrait affecter la croissance des compagnies d’assurance. « Il n’y a pas assez d’argent dans le système [...] et en l’état actuel des choses, il n’est plus possible d’émettre une offre publique initiale en vue de lever des fonds en bourse », s’est plaint Boniface Okezie, coordonnateur national du Progressive Shareholders Association of Nigeria, un regroupement de compagnies d’assurance au Nigeria.

Shehu Mikail, le président national de Constance Shareholders Association of Nigeria, une autre association d’assureurs, a également signifié son inquiétude quant au respect du délai fixé par le régulateur. « Je pense qu’il est bon de procéder à une recapitalisation pour permettre de disposer de sociétés d’assurance plus solides, mais, avec les difficultés économiques actuelles, la plupart des sociétés d’assurance seraient confrontées à davantage de problèmes, car peu sont celles qui sont prêtes à investir leur argent », a-t-il déclaré.

Selon de récentes données de la Naicom, 47 assureurs et 2 réassureurs ont soumis au régulateur leur plan de recapitalisation comportant les modalités pratiques devant conduire au renforcement de leurs fonds propres. 26 sociétés ont vu leurs démarches approuvées, 17 autres ont vu leurs projets amendés, 3 entreprises n’ont pas soumis de plan de recapitalisation.

Rappelons que le taux de pénétration de l’assurance au Nigeria est inférieur à 1%. La mesure de recapitalisation fixée par le régulateur vise à renforcer le secteur de l’assurance dans le pays.

Chamberline Moko

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/assurance/1507-67844-nigeria-des-assureurs-demandent-un-delai-supplementaire-de-3-ans-pour-se-conformer-aux-exigences-de-capital-minimum