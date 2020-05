L’assureur sud-africain Inclusivity Solutions renforcera son empreinte en Afrique grâce à un nouvel apport financier

(Agence Ecofin) - Inclusivity Solutions, une entreprise sud-africaine axée sur la fourniture de solutions d’assurance via des canaux numériques, obtiendra un investissement supplémentaire de 1,3 million $ qui servira à renforcer son empreinte en Côte d’Ivoire, au Rwanda et au Kenya.

Ce montant représente la deuxième tranche d’un financement de série A mené par uMunthu, un fonds placé sous la gestion de l’investisseur néerlandais Goodwell Investments, et ayant connu la participation du sud-africain UW Ventures. Ils ont été rejoints par l’entreprise technologique MFS Africa, et le montant total a été porté à 2,6 millions $.

Selon Jeremy Leach, directeur général d’Inclusivity, le contexte sanitaire actuel représente une opportunité de pousser la recherche vers la mise en place de produits d’assurance plus abordables et susceptibles d’intéresser les personnes les plus exposées à la covid-19. L’assureur espère toucher un nombre important de personnes et amorcer ainsi sa prochaine phase de croissance.

En Afrique, le taux de pénétration de l’assurance est faible. Les opérateurs fournissant des solutions d’assurance numériques s’intéressent de plus en plus à ce marché dans l’optique de toucher la classe moyenne avec des offres plus abordables.

Chamberline Moko