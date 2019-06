Ascoma Employee Benefits propose une offre de couverture santé globale et sur mesure en Afrique

(ASCOMA ) - Dans le cadre de leur politique RSE et de l’amélioration des conditions de vie et de travail de leur personnel, les groupes multinationaux se doivent d’offrir à l’ensemble de leurs salariés une couverture médicale adaptée à leur environnement.

Malheureusement, ces entreprises sont confrontées à des problématiques diverses les empêchant de mettre en place le régime de santé le plus optimal en termes de garanties et de coûts :

- Environnements sociaux, réglementaires et médicaux variés selon les pays ;

- Multiplicité d’interlocuteurs, de contrats et de garanties ;

- Systèmes peu adaptés à la mobilité des salariés ;

- Manque de visibilité dans le suivi des régimes ;

- Difficulté pour maitriser le risque.

Conscient de ces enjeux et de ces défis, le groupe Ascoma a mis en place une structure spécialisée, Ascoma Employee Benefits (Ascoma Santé et Prévoyance), chargée d’accompagner les groupes multinationaux dans la mise en place et la gestion de leurs régimes de protection sociale.

Ascoma Employee Benefits propose des solutions sur mesure basées sur les technologies les plus avancées :

Interlocuteur et reporting uniques ;

Accompagnement dans la détermination des garanties les mieux adaptées en fonction du contexte social et règlementaire local ;

Détermination de la tarification du risque en se basant sur l’exploitation de données multi-pays regroupant 15 ans de consommations médicales ;

Optimisation du risque par des placements internationaux respectueux de la législation en vigueur ;

Mise en place d’une gestion de proximité dans l’ensemble des pays avec notamment l’accès à des médecins conseils et à un réseau de soins tiers payant étendu, plus de 3000 prestataires de santé dans 20 pays ;

Carte de soins multi-pays permettant à un assuré de bénéficier du tiers payant en dehors de son pays de résidence, dans le cadre de missions ou de congés ;

Procédures strictes de contrôles médicaux et de veille statistique destinées à lutter contre les abus ;

Mise à disposition des responsables des ressources humaines, locaux ou groupe, d’un portail web permettant d’avoir une vision en temps réel de la population assurée et de la sinistralité, et d’effectuer en ligne les mouvements de bénéficiaires ;

Mise à disposition des assurés d’un portail web, accessible également sur smartphone, permettant notamment de soumettre des demandes de remboursement et de trouver facilement la localisation d’un prestataire de santé.

« Cette structure, inédite en Afrique, fruit de la longue expérience (plus de 20 ans) du groupe ASCOMA en assurance santé est parfaitement adaptée aux groupes internationaux et leur permet de se concentrer pleinement sur leur cœur de métier » indique Nicolas Diakité, Directeur d’Ascoma Employee Benefits.

La santé des salariés est au cœur de la stratégie RH. Elle valorise la performance et l'image de votre entreprise et favorise le bien-être des salariés, tout en fidélisant leurs talents.

Un régime de santé performant et durable doit satisfaire les attentes des clients et de ses salariés.

Le Groupe Ascoma est particulièrement sensible aux problématiques liées au système de santé sur le continent africain. Nos collaborateurs, en Europe et en Afrique, travaillent ensemble pour proposer des solutions innovantes en partenariat avec des compagnies d’assurance locales.

Ascoma en bref

Ascoma est un Groupe international et indépendant de courtage d’Assurances qui regroupe plus de 700 collaborateurs répartis dans 24 pays (dont 22 en Afrique). Ascoma met à disposition de ses clients des équipes hautement qualifiées, formées à la gestion des risques de l’entreprise et du particulier, capables de définir des solutions d’assurances sur mesure. Le Groupe Ascoma est également partenaire des plus grands courtiers mondiaux, ce qui lui permet d’accompagner ses clients partout où ils exercent. www.ascoma.com