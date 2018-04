Sanlam Kenya s’associe à une plateforme de vente en ligne de médicaments contre la fraude à l’assurance médicale

(Agence Ecofin) - Sanlam Kenya, la filiale locale du groupe d’assurance sud-africain Sanlam, a annoncé avoir conclu un accord avec Mydawa, une plateforme kenyane de vente en ligne des produits pharmaceutiques. Ce partenariat permettra d’une part de réduire de 20 % le coût des médicaments qui sont distribués par Mydawa et d’autre part de lutter contre la fraude qui prévaut dans le secteur de l’assurance médicale au Kenya.

« Sanlam s’associe avec Mydawa pour remodeler les systèmes de santé kenyans à travers des solutions innovantes qui sont proposées à nos clients. En nous appuyant sur cette plateforme, nous continuerons de répondre aux nouveaux besoins de nos clients à l’ère d’internet », a déclaré George Kuria, le CEO par intérim de la société d’assurance cotée sur le Nairobi Securities Exchange.

Rappelons que, dans un rapport sur les crimes économiques, publié en début d’année, la société d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC) avait indiqué que 37 % des entreprises kényanes ont été victimes de fraudes au cours des deux dernières années. Selon la firme basée à Londres, 71 % des sociétés d’assurance étaient victimes de cette fraude.

Plus singulièrement, Sanlam Kenya a connu en 2017, une baisse de son bénéfice d’exploitation à 247millions de Shillings kenyanes (KES), contre 317 millions de KES en 2016. Mais la fraude à l’assurance n’est pas la première cause citée. C’est surtout le fait d’un repli du résultat technique dans la section vie, et de la baisse des revenus du portefeuille Placement et investissements.

Chamberline Moko