Les deux compagnies du groupe BCP au Togo, GTAC2A-IARDT et GTAC2A-Vie, changent et affichent une nouvelle identité visuelle

(BANQUE ATLANTIQUE) - GTAC2A-IARDT et GTAC2A-Vie changent et deviennent GTA ASSURANCES et GTA ASSURANCES VIE. Ce changement, marque la fin du processus de rebranding lancé en 2018 par le groupe BCP, au sein de sa holding africaine Atlantic Business International (ABI) et l’ensemble des 16 filiales réparties dans 10 pays de la sous-région.

Les cérémonies de lancement officiel de la nouvelle charte graphique, partagée par GTA ASSURANCES et GTA ASSURANCES VIE se sont déroulées le vendredi 22 mars dernier aux sièges des deux compagnies d’assurances à Lomé, en présence de leurs directeurs généraux respectifs, ainsi que des équipes.

GTA ASSURANCES et GTA ASSURANCES VIE affichent désormais le logo du cheval, emblème unique pour la BCP, sa holding africaine, Atlantic Business International (ABI) et ses filiales.

Cette nouvelle identité visuelle traduit la nouvelle vision du groupe et se veut le porte-étendard de sa mission : « Développer le continent par l’inclusion financière ».

Les deux compagnies d’assurance du groupe BCP proposent depuis plusieurs décennies, des solutions de protections des personnes et des biens, adaptées aux besoins d’une clientèle diverse et variée.

Le déploiement de la nouvelle identité visuelle est l’occasion de rappeler l’ancrage et la solidité financière de GTA ASSURANCES et GTA ASSURANCES VIE, permettant à chacune des sociétés d’affirmer sa position d’acteurs de premier plan du marché Togolais de l’assurance.

A propos de GTA Assurances

4ème compagnie d’assurance non vie du marché togolais, GTA ASSURANCES avec un modèle économique infléchi réalise de résultats satisfaisants avec une moyenne de 1000 nouveaux clients l’an. Son chiffre d’affaires en hausse est passé à 5 058 millions de FCFA contre 4 188 en 2016. Son résultat net en 2017 s’établit à 290 millions de FCFA.

A propos de GTA Assurances Vie

Leader en assurance vie au Togo, GTA ASSURANCES VIE a affiché en 2017 un résultat d’exploitation de 1 250 millions de FCFA, en progression de 2,3% par rapport à l’année précédente ; des provisions techniques en hausse de plus de 9% et des placements de 9,30%, soit 33 366 millions de FCFA. GTA ASSURANCES VIE concentre ses moyens et activités pour accompagner au mieux et satisfaire les besoins de protection d’épargne patrimoniale et de retraite de ses clients particuliers et entreprises.

A propos du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top 10 des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine. Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.