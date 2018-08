Kenya : deux hauts responsables de l’assureur UAP Holdings proches d’encaisser 30,7 millions $ sur la cessions de leurs parts

(Agence Ecofin) - James Muguiyi et Joe Wanjui (photo), respectivement directeur général et président du conseil d’administration de la société d’assurance kényane UAP Holdings, encaisseront la somme de 3,1 milliards de shillings kényans (30,7 millions $), suite à la cession de leurs participations à l’assureur anglo-sud-africain Old Mutual

Un accord a été trouvé ce mardi 21 août, pour la cession de leurs 12,6 millions d’actions combinés, représentant 6% du capital. L’initiative est une activation de l’option prise par les deux dirigeants, qui leur permettait lors de la première acquisition par Old Mutual, de céder leurs parts avant septembre 2018.

En 2015, Old Mutual avait repris les parts des firmes Centum Investment, AfricInvest, Abraaj (aujourd’hui en difficultés) et le Swedfund, s’offrant une participation de 60,67% dans le capital d’UAP. Après la finalisation de la transaction actuelle prévue pour novembre 2018, il devrait voir sa part grimper à 66,67% du capital de cette filiale.

Chamberline Moko