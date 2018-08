La firme américaine Uber s’associe à Jubilee Insurance pour offrir une couverture d’assurance à ses conducteurs au Kenya

(Agence Ecofin) - Uber, une plateforme américaine qui met en relation des Véhicules de Tourisme avec Chauffeur (VTC) et des clients, a conclu avec Jubilee Insurance, un accord visant à offrir une couverture d’assurance pour ses chauffeurs exerçant au Kenya.

La compagnie d’assurance cotée sur le Nairobi Securities Exchange fournira une couverture pouvant atteindre 500 000 Shillings en cas de décès accidentel ou d’invalidité permanente d’un conducteur Uber.

A côté de cela, les employés d’Uber bénéficieront aussi d’une assurance en responsabilité civile pouvant atteindre 20 millions de shillings et qui permettra à Jubilee Insurance de réparer un dommage matériel ou corporel causé par un chauffeur d’Uber à un individu.

Loïc Amado, directeur général d’Uber pour l’Afrique de l’Est a fait savoir que ce partenariat aidera les conducteurs à avoir une meilleure expérience de conduite lors de l’utilisation de l’application Uber.

Rappelons que la firme américaine de VTC a récemment lancé au Kenya sa plateforme Uber Movement sur laquelle elle publie des données récoltées à partir des trajets des conducteurs et des clients. Uber revendique 7000 conducteurs enregistrés sur son application et 500 000 utilisateurs actifs au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Chamberline Moko