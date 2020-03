Le Groupe NSIA ouvre une nouvelle filiale d'Assurances Vie en Guinée

(NSIA) - Le Groupe panafricain NSIA, opérant dans le secteur de la Banque et de l’Assurances en Afrique de l’Ouest et du Centre, annonce la création de sa filiale entièrement dédiée à l’Assurance Vie, en Guinée. En ouvrant cette neuvième filiale d’Assurance Vie, NSIA élargit sa présence en Afrique de l’Ouest et renforce ses activités en Guinée, où il est déjà présent sur les volets bancaires et d’Assurances non Vie.

Présente depuis 2009 sur le territoire, la filiale guinéenne du Groupe NSIA proposera dès avril une nouvelle offre de garantie sur les risques d’atteinte à la personne humaine dans son intégrité physique et en proposant des solutions financières et d’épargne (retraite, pension, études) dans le cadre de son implantation guinéenne, le Groupe NSIA marque sa volonté de mettre à disposition de sa clientèle, particuliers ou entreprise, une gamme complète de produits d’assurances pour les accompagner tout au long de leur vie. Mme Maïmouna BARRY BALDÉ, de l’équipe dirigeante de NSIA Assurances est nommée Directeur Général de NSIA VIE Guinée.

Le marché guinéen des assurances connait une croissance moyenne de 12,44% ces trois dernières années. Par ailleurs le potentiel du secteur de l’Assurance Vie Guinéen - qui ne représente aujourd’hui que 18% du marché de l’assurance1 - souligne le besoin que l’offre NSIA adresse. Enfin, le taux de chargement du secteur Assurances Vie guinéen, qui correspond à la part des frais de gestion au regard des primes émises, figure dans le top 3 des pays de la zone FANAF2. Autant d’indicateurs qui font gage de l’attractivité du marché dans lequel se déploiera la nouvelle filiale du Groupe NSIA.

«Nos 11 ans d’activités nous ont permis de comprendre en profondeur les attentes locales et d’élaborer ce nouveau portefeuille de produits et services d’assurances adapté aux futurs souscripteurs guinéens. Outre cette offre, nous réaliserons un travail de pédagogie destiné à relever le taux encore faible de recours à l’assurance en Guinée. Je suis convaincue que c’est cette approche duale qui nous permettra de contribuer à dynamiser le secteur.» explique la nouvelle Directrice Générale de la filiale, Mme Maïmouna BARRY BALDÉ.

«Nous sommes fiers et heureux de cette ouverture qui consolide la présence de NSIA en Guinée et s’inscrit dans la stratégie de déploiement panafricain du Groupe, avec une offre complète, de qualité et sur-mesure pour nos clients.» a exprimé Dominique DIAGOU-EHILÉ (photo), Directrice Générale du Pôle Assurances de NSIA.

À propos du Groupe NSIA

Le Groupe NSIA est un Groupe de services financiers qui intègre des produits et services bancaires et d’assurances. Le Groupe NSIA, est fort de 3 Banques, 3 succursales bancaires, 20 Compagnies d’Assurances, 1 Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 1 Société de Gestion des OPCVM, 1 société Immobilière, 1 société de courtage en réassurance, et 1 Fondation. Il compte plus de 3 000 employés.