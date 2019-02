GOXI Microinsurance Company Ltd devient le premier opérateur de micro-assurance au Nigeria

(Agence Ecofin) - Le régulateur du secteur des assurances du Nigeria a accordé à Goxi Microinsurance Company une licence qui lui permet d'exercer des activités de micro-assurance vie et générale valable dans le seul Etat de Lagos.

La compagnie concevra des produits et services d’assurance pour des populations à faible revenus et pour des micros et petites entreprises.

La National Insurance Commission (Naicom) précise que l’octroi de cette licence permettra de développer le marché local de l’assurance tout en améliorant l’inclusion financière, en particulier pour les couches défavorisées de cette unité administrative qui abrite l'une des villes les plus peuplées au monde, et aussi un nombre important de personnes défavorisées.

En fin 2017, Sunday Thomas, sous commissaire chargé des assurances à la Naicom confiait à des médias nigérians qu’au moins 80 millions de personnes à revenus faibles au Nigeria avaient besoin des services de micro-assurance. Au cours de cette rencontre avec la presse locale, ce responsable annonçait l’octroi des premières licences de micro-assurance à des opérateurs en 2019.

Chamberline Moko