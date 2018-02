Une première en Afrique: Mycybercare et Foschini Group lancent une assurance contre les cyber-crimes

(Agence Ecofin) - L’enseigne sud-africaine de grande distribution Foschini Group et la compagnie Mycybercare ont annoncé le lancement d’une assurance contre les cyber-fraudes, qui permettra aux acheteurs de téléphones mobiles d’être couverts contre les pertes financières causée par la cyber-criminalité.

Les clients qui achètent des smartphones distribuées par les magasins de Foschini Group seront notamment protégés grâce à ce produit d’assurance innovant contre les achats en ligne frauduleux, les attaques virales, les escroqueries par hameçonnage et les fraudes lors du paiement par carte bancaire.

«C’est un deal très important pour nous et un virage majeur pour notre patrtenaire spécialisé dans la grande distribution. Ensemble, nous offrons aux clients une énorme valeur ajoutée», a déclaré le PDG de Mycybercare, Simon Campbell-Young, cité dans un communiqué publié par Foschini Group.

«Dans le monde entier, les gens se rendent désormais compte que la cyber-assurance devient une nécessité. Aujourd'hui, nous utilisons nos appareils mobiles pour une multitude d'activités, qui vont de l’achat en ligne aux opérations bancaires, en passant par partage de nos vies sur les réseaux sociaux, les communications privées et les transactions commerciales», a-t-il ajouté, indiquant que «plus les particuliers et les entreprises sont connectés, plus ils sont vulnérables aux cyber-attaques».

«Nous cherchons continuellement des moyens de différencier notre offre de produits et d'ajouter de la valeur à nos clients», a souligné de son côté, le directeur de la division services mobiles de Foschini Group, John Ledger.

Le produit de cyber-assurance lancé par Foschini Group et Mycybercare constitue une première sur le continent africain, où la cyber-criminalité est très répandue.

La cyber-assurance permet à une entreprise ou un particulier de se prémunir contre d’éventuels dommages subis suite à l’introduction, la suppression, le vol ou l’altération de données sur son système d’information. Outre le recouvrement des coûts liés à une attaque cyber-criminelle, elle peut se distinguer des offres d’assurance par un apport immédiat d’expertise visant à restreindre l’impact de l’incident.

Lire aussi

25/05/2017 - Le sud-africain Foschini rachètera le détaillant australien de vêtements masculins RAG pour 226 millions $

24/03/2016 - Le sud-africain Foschini s’offre l’enseigne britannique de prêt-à-porter Whistles

04/03/2015 - Le sud-africain Foschini veut tripler le nombre de ses magasins en Afrique subsaharienne d’ici 2020

30/03/2017 - La cybercriminalité cause des pertes cumulées de près de 900 millions de dollars US dans 5 pays africains

09/02/2017 - La cybercriminalité a coûté au Kenya 0.28% de son PIB en 2016 (Deloitte)