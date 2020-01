Côte d’Ivoire : Mamadou Kouyaté rejoint le Conseil d’Administration de GNA Assurances

(JELY GROUP) - Le financier ivoirien Mamadou Kouyaté, Managing Partner de Jely Group rejoint le Conseil d’Administration de l’assureur Génération Nouvelle d’Assurances – Côte d’Ivoire (GNA CI) suite à une Assemblée Générale tenue le mardi 14 janvier 2020 au siège de ladite compagnie à Abidjan.

Cette nomination est la suite logique de la collaboration entre les deux institutions. En effet, Jely Group a accompagné la compagnie d’assurances dans le recrutement de ses cadres dirigeants, le renforcement de sa gouvernance et la levée de fonds ayant permis de porter son capital social à 6,5 milliards de FCFA (environ 11 millions de Dollars US).

Background

Diplômé de l'Université Paris Dauphine et de la London School of Economics, Mamadou Kouyaté a débuté sa carrière en 2008 chez Deloitte à Paris comme auditeur dans le département Financial Services Industry au sein duquel il gère des missions d’audit pour le compte de clients tels que Morgan Stanley, BNP Paribas et Société Générale.

Il intègre ensuite en 2011 le département Transaction Services en qualité de Manager et conduit des missions d’acquisition et de cession de compagnies d’assurance et de groupes bancaires en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

Sa carrière africaine débute en 2013 au sein du fonds d’investissement panafricain Africinvest pour le compte duquel il couvre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale. En 2016, il prend fonction au sein du capital-investisseur sous-régional Cauris Management en tant que Directeur d’investissement et Responsable Pays pour la Côte d’Ivoire.

Au cours de ces années dans le monde du capital-investissement, il travaille sur des dossiers d’envergure tels que MTN Côte d’Ivoire, le groupe Atlantique ou encore le groupe Teyliom pour le compte d’institutions internationales telles que la Société Financière Internationale du groupe Banque Mondiale (IFC), la Société néerlandaise de financement du développement (FMO), l'Institution de financement du développement du Royaume-Uni (CDC), la filiale de l’AFD (Proparco), etc…

Avec Jely Group, sont plutôt ciblées des entités de taille intermédiaire avec un fort potentiel de croissance et des possibilités d’expansion régionale.

Activités associatives

Par ailleurs, Il cumule plus d’une quinzaine d’années d’expérience associative et a à son actif la création de plusieurs associations œuvrant pour la promotion de la diversité culturelle, l’initiative privée et l’insertion professionnelle des jeunes à travers des conférences et évènements culturels avec des invités de renom tels que feu Michel Rocard, Abdoulaye Wade, Amadou Raimi ou encore Lionel Zinsou. Il est aujourd’hui Président d’Expérience Pour Tous, une fondation qui œuvre gratuitement pour l’insertion professionnelle des jeunes ivoiriens.

A propos de Jely Group

Basée en Côte d’Ivoire, Jely Group propose une approche globale à ses clients allant de la restructuration d’entreprise au recrutement en passant par le financement. En plus du secteur de l’assurance, Jely Group accompagne des entreprises dans le secteur bancaire, industriel, médical, immobilier et minier. Les équipes de Jely Group ont également accompagné des institutions de développement dont la Banque Africaine de Développement (BAD) et des fonds d’investissement. Les activités de Jely Group s’articulent autour de deux branches :

Jely Advisory & Investment pour la partie relative à la restructuration et au financement d’entreprises.

Jely HR pour la partie relative au recrutement, au renforcement de la gouvernance et à la formation.

https://www.jely-group.com/

info@jely-group.com