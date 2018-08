  Kenya : la start-up Bismart Insurance lance un portail permettant de comparer des produits d’assurance

(Agence Ecofin) - Bismart Insurance, une plateforme d’agrégation de contenus qui connecte de potentiels clients aux solutions d’assurance disponibles sur le marché kényan, a mis en place un portail qui permettra en plus de comparer et d’acheter des produits d’assurance auprès de différentes compagnies.

La start-up informatique créée en 2017 par Eunice Maina Mburu (photo) a conclu des accords pour la distribution de produits de 12 sociétés d’assurance parmi lesquelles on retrouve Resolution Insurance, First Assurance, Kenya Orient, Jubilee et 8 autres assureurs.

En juillet dernier, Bismart Insurance avait levée des capitaux auprès de la firme allemande Green Tec Capital Partners pour développer et étendre sa plateforme à une clientèle plus importante que les 3000 consommateurs qu’elle dessert actuellement.

Chamberline Moko