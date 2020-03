Le Groupe NSIA face au Covid-19

(NSIA ) - Le Groupe NSIA, présent en Banque et Assurances dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre adopte une série de mesures afin de limiter la propagation du Covid-19 et d’assurer la protection de ses clients ainsi que de ses collaborateurs.

En ces circonstances de trouble sanitaire, la Direction Générale du Groupe NSIA prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour limiter la propagation du Covid-19 dans ses douze (12) pays d’implantation. Une mesure allant jusqu’à l’annulation des déplacements a été adoptée : toutes les missions hors des pays d’installation sont désormais formellement interdites jusqu’à nouvel ordre.

Au sein de l’ensemble de son réseau d’agences, le Groupe NSIA a également procédé au renforcement des dispositifs de santé et de sécurité, pour assurer la protection de ses clients et de ses employés. Des outils facilitant le lavage des mains à l’eau et au savon sont mis à disposition, de même que des gels hydro-alcooliques dans tous les sites d’accueil physique.

Les entrées de visiteurs au sein des agences du Groupe NSIA sont également régulées afin de garantir une distance d’un (1) mètre entre chaque client, tel que recommandé par les organisations sanitaires régionales et internationales compétentes.

Le Groupe recommande à ses clients de privilégier l’utilisation de guichets et distributeurs automatiques de billets pour les retraits et dépôts d’argent. Dans le cadre du processus de digitalisation de NSIA, plusieurs outils et plateformes de consultation à distance ont été créés pour les opérations courantes. Afin de limiter les déplacements, leur utilisation est encouragée. Toutes les équipes sont également disponibles par téléphone pour le suivi des dossiers et opérations.

L’ensemble des filiales du Groupe et ses 3.000 employés se tiennent mobilisés pour assurer la continuité du service. Malgré ces circonstances difficiles, NSIA s’engage à poursuivre sa mission : fournir au plus grand nombre, des produits et services financiers, contribuant ainsi au développement économique et social des pays d’implantation.

Depuis le début de l’épidémie, le Groupe suit de près la situation sanitaire et continue à faire de la santé de ses clients et de ses collaborateurs sa priorité. La Direction Générale leur souhaite de prendre soin d’eux ainsi que de leurs proches.