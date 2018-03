Le groupe financier sud-africain Firstrand obtient une licence pour des services d'assurance de court terme, qui sera exploitée par sa filiale bancaire

(Agence Ecofin) - Le groupe financier sud-africain Firstrand a décroché sa licence pour des offres de services d'assurance de court terme. Ce type de produit d'assurance permet de couvrir des risques de très court terme, comme par exemple, la garantie complémentaire en cas de perte de son bagage au cours d'un voyage.

Mais le service peut s'appliquer à bien d'autres domaines. Dans l'Afrique francophone, la principale assurance de court terme qui est assez répadue est l'assurance voyage lorsqu'on se rend dans un pays européen. Firstrand compte s'appuyer sur le réseau de sa filiale bancaire First National Bank, pour déployer son service.

Il y a trois ans le groupe a obtenu une première licence pour des services d'assurance de long terme. Il offre aujourd'hui l'assurance-vie et même des produits d'assurance islamique. Au sein du groupe Firstrand, on ne semble pas craindre la forte concurence qui se déroule dans le secteur en Afrique du sud.

« Nous allons essayer d'offrir à nos clients un processus unique et très spécial, et vous n'allez pas voir une quantité énorme de marketing au-dessus du seuil parce que nous n'en avons pas besoin. Nous savons qui sont ces clients et ils nous écoutent quand nous leur parlons », a expliqué dans une radio sud-afriaine, Lee Broomfield, le directeur général de la branche assurance vie de la First National Bank.

Le groupe financier n'exclut pas d'avoir recours à tous les moyens admis pour tenir la compétition sur ses marchés, y compris la réalisation des investissements sur des plateformes technologiques. « FNB a une forte présence dans le segment de la digitalisation et des capacités en termes de données qui sont assez fantastiques », a expliqué Mr Broomfield.

Idriss Linge