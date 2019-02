Le marocain Saham dans une joint-venture pour améliorer les services de gestion de la clientèle

(Agence Ecofin) - Saham Assurances et l’allemand Bertelsmann spécialisé dans les médias et les services d’éducation, ont annoncé le 19 février 2019, le lancement d’une co-entreprise de services d’accompagnement clientèle dénommée Majorel. La joint-venture dont chacun des partenaires détiendra 50% remplacera leurs filiales respectives, présentes sur 25 marchés. « Nous ouvrons un nouveau chapitre... La nouvelle société détiendrait des positions de leader sur des marchés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Elle prévoit… d’élargir encore son empreinte régionale et d’améliorer ses capacités et ses services numériques à l’endroit de ses clients », a commenté Thomas Mackenbrock, Directeur Général de Majorel. L’assureur marocain a apporté au projet ses deux filiales de gestion de clientèle que sont Ecco Outsourcing et Phone Group. Bertelsmann vient avec Arvato CRM Solutions et Pioneers. La joint-venture comptera ainsi entre autres régions, 14 000 employés répartis en Afrique et au moyen orient. Outre le Maroc, on retrouve des pays comme l’Egypte, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Rappelons que l’alliance entre Saham Group et Bertelsman date de 2004, lorsque les deux entités ont signé un accord de partenariat stratégique et capitalistique. La nouvelle entité prévoit de réaliser ses premiers investissements dans les solutions numériques notamment l’analyse, l’intelligence artificielle et l’automatisation et de se renforcer sur les marchés émergents et en croissance.