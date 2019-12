Présidence de la FANAF : Ekomie-Afene César, candidat de NSIA VIE Assurances Gabon

(NSIA ) - EKOMIE-AFENE César, l’expérience de l’avenir pour une FANAF plus forte. Porté par 40 années d’expérience dans le milieu de l’assurance, M. EKOMIE-AFENE César est convaincu du besoin de défendre au mieux les intérêts particuliers de chacun des adhérents de la FANAF. Ce visionnaire et travailleur acharné est le candidat parfait pour une Organisation plus forte. Sa candidature est portée par NSIA Vie Assurances Gabon, filiale du Groupe NSIA.

M. EKOMIE-AFENE César, de nationalité gabonaise, né en octobre 1953, fait ses premiers pas dans le monde des assurances en 1982 chez l’Union Assurances du Gabon (UAG). Il en devient Directeur Général entre 1993 et 1997. Il poursuit son parcours professionnel à la tête de la direction générale d’AXA Assurances et AXA Vie Assurances au Gabon pour enfin rejoindre le Groupe NSIA en 2000.

D’abord Directeur Général et Administrateur de NSIA Assurances Gabon et NSIA Vie Assurances Gabon, il est nommé Directeur Régional Afrique Centrale du Groupe NSIA en 2014 avant de devenir, en 2017, Président du Conseil d’Administration de NELSON RE, la société de réassurance du Groupe NSIA. Promu Administrateur à la Fondation NSIA de 2015 à 2016, M. EKOMIE-AFENE César est aujourd’hui Administrateur des sociétés NSIA Assurances au Gabon, au Congo et au Sénégal.

Acteur majeur de l’Assurance au Gabon, il a notamment été Président de la Fédération des Sociétés d’Assurance (FEGASA) entre 1987 et 2000 et Membre du Conseil Économique et Social Gabonnais de 2001 à 2010. Son expérience à la FANAF démarre en 2002 en tant que Vice-Président, un poste qu’il assume brillamment pendant six années. De 2009 à 2010, il est désigné 6ème Vice-Président de la Confédération Patronale Gabonaise. C’est donc tout naturellement que le marché Gabonnais dans sa majorité, soutien sa candidature à la Présidence de la FANAF.

M. EKOMIE-AFENE César est candidat pour :

favoriser l’augmentation du taux de pénétration de l’assurance.

améliorer la formation et la gestion des ressources humaines.

promouvoir de façon continue le système de collecte et de centralisation des statistiques et données en vue du suivi du développement et de la rentabilité des différents segments et produits d’assurance par compagnie et par marché.

pour réfléchir à la mise en place d’une législation porteuse de développement pour les marchés et de stabilité pour les acteurs.

réfléchir sur les moyens humains et financiers dont dispose la FANAF pour s’arrimer aux multiples défis et ambitions affichés dans un environnement qui évolue rapidement au rythme de l’internationalisation et de la mondialisation.

Faites le choix de l’expérience de l’avenir.

Faites le choix de M. EKOMIE-AFENE César.

Retrouvez tout son programme sur http://ekomie-fanaf.com

À propos de NSIA Vie Assurances Gabon

Filiale du Groupe financier panafricain NSIA présent dans 12 pays et leader en Assurance et Banque, NSIA Vie Assurances Gabon fait partie du pôle Assurance dudit groupe fort de 21 sociétés d’assurance vie et non vie en Afrique Occidentale et Centrale.

À propos de la FANAF

La Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF) compte 205 membres. Elle organise du 17 au 23 Février 2020, sa 44ème Assemblée Générale à Libreville au Gabon.