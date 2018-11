La perte nette se creuse pour la filiale au Nigéria du groupe d'assurance Sunu au terme des 9 premiers mois de 2018

(Agence Ecofin) - Pour les 9 premiers mois de l'année 2018, la filiale au Nigéria du groupe d'assurance Sunu a connu une perte de 417 millions de nNairas (1,14 millions $). C'est une détérioration de 55,4% de son résultat net, comparé à celui de la même période en 2017.

Cette contre-performance a même été amoindrie, grâce à un résultat net positif de 206 millions de nairas, réalisé au cours du seul troisième trimestre 2018. Une prouesse que le groupe d'assurance doit à un solde positif des réparations nettes de dommages (90 millions de nairas) contre des dépenses nettes de près de 490 millions de Nairas pour la même période en 2017.

Dans l’intervalle de janvier à septembre 2018, par contre, les réparations de sinistres sont parties à la hausse, atteignant le milliard de nairas, contre 719 millions de nairas en 2017.

L'action Sunu Assurance n'est pas la plus volatile du Nigerian Stock Exchange, même si plusieurs de ses titres sont échangés sur ce marché financier. Sa valorisation boursière a néanmoins plongé de 60% depuis le début de l'année, un niveau quasi stable depuis la période de dégringolade qui a débuté le 9 février et a touché son niveau le plus bas le 25 mai 2018.

Sur les 10 derniers jours, plus d’un million des titres Sunu Nigeria ont changé de main sur le marché financier de Lagos.

Idriss Linge