Zimbabwe : Econet Wireless lance un produit d’assurance automobile ciblant près d’un million de véhicules

(Agence Ecofin) - Le groupe de télécoms Econet Wireless Zimbabwe à travers sa filiale Cassava Fintech, spécialisée dans la fourniture de services numériques innovants a lancé ce 18 juillet un nouveau produit d’assurance automobile dénommé « EcoSure Moovah ».

Ce produit qui cible près d’un million de véhicules non assurés dans le pays, propose en dehors de l’assurance automobile sur une courte période (4 mois), des avantages tels que des litres de carburant, une couverture en cas d’accident de 2000 $ ainsi qu’une couverture funéraire de 500 $.

« Près de 400 000 véhicules sont actuellement assurés au Zimbabwe et sont reconnues par la Zimbabwe National Roads Administration (société parapublique chargée de la gestion, de l'entretien et du développement du réseau routier national du Zimbabwe). C’est un nombre trop bas qui montre qu’il y a de nombreux véhicules non assurés qui circulent dans le pays », a affirmé Givemore Jojo, directeur commercial de Cassava Fintech.

Chibi Eddie, directeur général de Cassava Fintech Zimbabwe a indiqué, quant à lui, que ce nouveau produit d’assurance s'inscrit dans la continuité du produit EcoSure Funeral Cover qui offre à ce jour une couverture d’assurance funéraires à plus de 2 millions de Zimbabwéens.

Chamberline Moko