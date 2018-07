Ghana : près de 40 % de véhicules circulant dans le pays ne sont pas couverts par une assurance automobile

(Agence Ecofin) - S’exprimant au cours d’une conférence publique, Seth Eshun, chef de la supervision à la National Insurance Commission (NIC) a déclaré qu’environ 40 % de véhicules qui circulent sur les routes au Ghana ne sont pas couverts par une assurance ou alors possèdent une fausse assurance automobile.

« Nous avons près de 40% des voitures qui ne sont pas assurées dans le pays ou qui ont une fausse assurance automobile. Ce sont des automobilistes qui conduisent tous les jours et si quelque chose leur arrive ou qu'ils causent des accidents à d'autres personnes, ils ne recevront aucun paiement d'assurance », a affirmé Eshun.

Toujours selon ce responsable de la NIC qui est l’organisme étatique chargé de superviser, de réglementer et de contrôler l’activité d’assurance au Ghana, sur les 3,5 millions de voitures enregistrées au Ghana par la Driver and Vehicle Licensing Authority (l’organisme public en charge de l’administration des automobilistes et des véhicules), 1 million de voitures sont assurées.

Notons que le gouvernement s’apprête à mettre en place d’ici la fin de l’année 2018 un système numérique qui permettra de vérifier en temps réel les véhicules assurées et circulant dans le pays. Ce système sera élaboré à partir des données collectées par les compagnies d’assurance et par la Driver and Vehicle Licensing Authority.

Chamberline Moko