Cameroun: Atlantic Group lance des produits d'assurance pour les personnes à faible revenu, grâce au digital

(Agence Ecofin) - Atlantic Assurance Cameroun IARDT, une société d'assurance membre de la holding financière Atlantic Group, a annoncé le lancement de deux produits d'assurance qui seront accessibles pour des personnes aux revenus faibles. Les segments couverts sont l'accident et la santé.

Selon des personnes proches du processus, il sera possible de souscrire à ces produits directement via des applications mobiles et se voir générer un numéro de dossier. Les paiements des primes seront aussi fonction des choix des assurés qui pourront s'en acquitter au jour, à la semaine, au mois ou à l'année.

Il est par ailleurs prévu la possibilité de payer via le mobile money. L’initiative est aussi appuyée par l’ambition d’améliorer la gestion des sinistres, avec des prises en charges rapides et sans contraintes.

Cette alliance assurance accessible pour tous et digitale, a été au cœur des discussions lors de récentes rencontres de la Fédération des sociétés d'Assurance des Droits Nationaux Africains. L'économiste François Xavier Albouy, expert des questions d'assurance, avait, lors de la rencontre de 2017 à Kigali, défendu l'idée selon laquelle les compagnies d'assurance africaines devraient trouver le moyen de toucher les personnes considérées comme marginales.

Atlantique Assurance Cameroun devrait très rapidement dévoiler au grand public les conditions d'accès à ces services. Ce déploiement ne manquera pas de bousculer un secteur qui est de plus en plus sollicité dans le pays, en même temps qu'il vit des mutations profondes.



Idriss Linge