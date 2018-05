Le cabinet d'expertise en assurance GM Consultant prend pied en Algérie et au Sénégal

(Agence Ecofin) - GM Consultant, cabinet de conseil et d’expertise en assurance multi-spécialiste, a annoncé, dans un communiqué publié le 14 mai, son implantation en Algérie et au Sénégal.

« Nos deux nouvelles implantations en Afrique renforcent notre présence sur la gestion des risques industriels sur un marché en pleine expansion et qui s’assure de plus en plus. Cette expansion répond à une volonté d’accompagner nos clients sur ce continent », a précisé le cabinet dans son communiqué.

« L’Afrique est un marché porteur en raison du nombre important de projets industriels actuellement en cours. Aujourd’hui, ce sont par exemple près de 300 projets majeurs de BTP et d’infrastructures en cours de réalisation sur le continent africain. Il s’agit, toutefois, d’un territoire complexe qui nécessite une parfaite connaissance du marché et des acteurs locaux », a-t-il ajouté.

Le cabinet a choisi, dans un premier temps, ses activités en Afrique dans le domaine des risques industriels. En effet, une équipe de 8 spécialistes interviendra principalement dans les domaines de l’oil & gas, des infrastructures et des mines, de la banque et de la finance, de l’industrie agroalimentaire et de l’industrie lourde. Cette équipe sera dirigée par Nicolas Mayet et Stéphane Corso, deux spécialistes qui « bénéficient d’une parfaite connaissance de la région et de la culture africaine ».

GM Consultant, qui compte plus de 250 collaborateurs répartis sur une trentaine d’implantations et quatre continents, a géré 15 000 sinistres en 2017.

